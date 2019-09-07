В Лужском районе пожарные почти полтора часа тушили баню

Информация о пострадавших не поступала. Фото: Mojka78Valentin_Egorshin-4

Информация о пострадавших не поступала. Фото: Mojka78Valentin_Egorshin-4

В Лужском районе Ленобласти пожарные тушили баню. Все произошло сегодня, 7 сентября, в деревне Буяны.

На место происшествия прибыли дежурные смены 135 и 136 пожарно-спасательных частей противопожарной службы. В ликвидации огня были задействованы семь спасателей и две единицы спецтехники. Пожар полностью потушили спустя полтора часа, в 20:23.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области, огонь тушили на площади 24 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали об экстренной посадке самолета на Мальдивах. У воздушного судна загорелся мотор. В результате произошедшего никто не пострадал.