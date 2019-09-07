Самолет с горящим мотором экстренно приземлился на Мальдивах

Самолет А320 таиландского отделения авиакомпании Air Asia экстренно сел через 22 минуты после взлета. В нем загорелся один из двигателей.

Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Мальдивских островов. По информации Третьего национального телеканала Таиланда, все случилось вечером в четверг, 5 сентября.

В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Информация о случившимся появилась только сегодня, 7 сентября. Все стало известно после доклада авиакомпании.

Как сообщают в ТАСС, самолет направлялся в Бангкок.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно транспортном происшествии под Волгоградом, в результате которого погиб один из водителей и еще шесть человек пострадали. Иномарка выехала на «встречку», где столкнулась с другим автомобилем.