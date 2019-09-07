На региональном VK Hackathon в Петербурге создадут приложение против травли детей в сети

В сентябре в Северной столице состоится масштабный VK Hackathon, участниками которого станут победители регионального Hackathon. В настоящее время мероприятие впервые проводится в Тюмени.

Участники разрабатывают приложения, которые помогут ликвидировать проблему травли в сети, а также будет решать другие актуальные социальные задачи.

Как сообщает ТАСС, в тюменском хакатоне участвуют 29 команд со всего УРФО, среди которых разработчики в возрасте от 12 лет.

Со слов организатора проекта Ивана Расторгуева, конкурсанты решают непростые проблемы. Так, один из кейсов предполагает поиск решения проблемы травли в интернете, либо способы ее предотвращения. Расторгуев также отметил, что приложение поможет ребенку не только вести себя правильно при возникновении такой ситуации, но и поможет ее избежать.

Кроме того среди кейсов для конкурсантов присутствуют создание агрегатора новостей, разработка системы структурирования пользовательского контента, а также системы адаптации интернет-контента.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что УФАС аннулировало конкурсы на ликвидацию свалок в Петербурге.