Иномарки перегородили проезд по Обводному каналу

Иномарки перегородили проезд по Обводному каналу
Участники расположились на середине проезжей части. Фото: pixabay.com

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого участники перегородили проезд.

Инцидент случился сегодня, 7 сентября, поздним вечером около дома №163. Со слов очевидцев, на месте столкнулись два автомобиля белого цвета. Теперь транспортные средства почти не объехать.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи также отметили, что участники расположились на середине проезжей части.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Пушкинском районе горела иномарка. Полыхающий автомобиль тушили восемь пожарных и две единицы спецтехники.

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