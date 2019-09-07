Иномарки перегородили проезд по Обводному каналу

На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого участники перегородили проезд.

Инцидент случился сегодня, 7 сентября, поздним вечером около дома №163. Со слов очевидцев, на месте столкнулись два автомобиля белого цвета. Теперь транспортные средства почти не объехать.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи также отметили, что участники расположились на середине проезжей части.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Пушкинском районе горела иномарка. Полыхающий автомобиль тушили восемь пожарных и две единицы спецтехники.