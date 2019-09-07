Пожарный тушили полыхающую иномарку в Пушкинском районе

Пожарный тушили полыхающую иномарку в Пушкинском районе
Причина пожара неизвестна. Фото: Mojka78Valentin_Egorshin-4

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пожарные тушили полыхающий автомобиль. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, поздним вечером.

Сообщение о пожаре поступило в часть в 21:45. на 36-м километре Московского шоссе загорелся автомобиль Nissan. Огонь охватил всю машину. Пламя удалось ликвидировать к 22:04.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на место прибыли две единицы спецтехники и восемь спасателей.

Информация о пострадавших и причина пожара не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сегодня в Лужском районе пожарные тушили баню. На ликвидацию огня потребовалось почти полтора часа. Причина произошедшего также неизвестна.

автомобиль ГУ МЧС России по Петербургу пожар
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