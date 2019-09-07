В петербургском ресторане вспыхнул пожар

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось 7 сентября в Василеостровском районе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу. Возгорание произошло на улице Нахимова в доме номер 20 в одном из ресторанов. На кухне вспыхнул пожар около 10 часов вечера. На вызов прибыли 16 спасателей и четыре единицы спецтехиники. Сотрудники МЧС справились с ликвидацией возгорания за полтора часа. Не уточняется, что именно стало причиной инцидента, а также не говорится, пострадал ли кто-нибудь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Лужском районе пожарные почти полтора часа тушили баню. На место происшествия прибыли дежурные смены 135 и 136 пожарно-спасательных частей противопожарной службы. В ликвидации огня были задействованы семь спасателей и две единицы спецтехники. Пожар полностью потушили спустя полтора часа, в 20:23.