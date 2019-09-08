Стали известны подробности телефонного разговора Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор насчет состоявшегося накануне, 7 сентября, обмена заключенными.

В Кремле дали комментарий по поводу телефонного разговора, состоявшегося Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по инициативе украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Собеседники позитивно оценили одновременное освобождение заключенных и отметили, что оно имеет большое значение для улучшения двусторонних отношений.

Главы государств также обсудили урегулирование конфликта внутри Украины. В том числе, они подчеркнули, что в стране важно соблюдать режим прекращения огня.

Путин и Зеленский обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки» и договорились о дальнейших контактах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что самолет с освобожденными на Украине россиянами приземлился в московском аэропорту.