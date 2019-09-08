За ночь в Петербурге сгорели два балкона

За ночь в Петербурге сгорели два балкона
Оба балкона быстро потушили. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ночь на 8 сентября в Северной столице потушили два балкона — в Калининском и Василеостровском районах города.

Согласно данным полученным GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат https://mediasyndicate.ru/, в городском ГУ МЧС, сначала пожарные выезжали по на улицу Карпинского, где горел балкон в однокомнатной квартире многоэтажного здания. Огонь охватил площадь в два квадратных метра. Пожар удалось ликвидировать в течение 20 минут. Никто не пострадал.

Второй пожар случился в пять утра на балконе двухкомнатной квартиры по улице Кораблестроителей. Площадь пожара также составила два квадратных метра. С огнем удалось справиться спустя полчаса. Пострадавших нет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Московском шоссе посреди дороги загорелся автомобиль. Владелец авто не получил повреждений и уверяет, что автомобиль начал гореть по непонятной причине.

балкон новости спб пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Представители «Справедливой России» не смогли попасть в ИКМО Ржевка
На 134-й УИК военных перепутали с нарушителями
В Новой Голландии открылась выставка уличных скульптур
В Ленобласти стартовали выборы депутатов
На выборах в Петербурге произошло первое нарушение
За ночь в Петербурге сгорели два балкона
Более половины русских приходов в Западной Европе поддержали присоединение к РПЦ
В Петербурге начались выборы губернатора