Точка в бюллетенях для выборов оказалась ошибкой типографии

Все бюллетени уже нашли и поменяли — неправильных бумажек было немного.

Типографическая ошибка привела к замене бюллетеней. Напротив фамилии одного из кандидатов в губернаторы стояла точка.

Александр Брод, член совета по правам человека при президенте, не стал говорить, где именно такие бюллетени нашли, но заверил, что их уже забрали и поменяли — неправильных бумажек оказалось немного.

Как именно стояла точка и против кого, Брод не уточнял, но заявил, что нарушение проверили — оказалось, что проблема в типографии.

В выборах губернатора Санкт-Петербурга участвуют три кандидата — Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова. Именно в таком порядке (алфавитном) они и стоят в бюллетенях. В выборах планировал участвовать Владимир Бортко, но снялся за неделю до голосования.

Ранее GazetaSPb сообщила, что за 2 часа явка на выборах в Петербурге не превысила 2%