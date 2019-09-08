На муниципальных выборах в Ленобласти проголосовали 95 тысяч человек

На муниципальных выборах в Ленобласти проголосовали 95 тысяч человек
Сегодня в регионе работает 931 избирательный участок. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области на избирательных участках зарегистрирована явка в 7,5%.

К 12:00 8 сентября участки Ленобласти посетили 94544 человека, что составляет 7,55% от общего числа избирателей. Согласно данным Леноблизбиркома, наибольшая активность наблюдается в Волховском районе, где явка составила 10,09%. Следом по количеству голосующих идет Подпорожский (9,95%) и Кировский (9,81%) районы.

Сегодня в регионе работает 931 избирательный участок, на которых может проголосовать 1,2 миллиона ленинградцев. Из них 17300 — молодые люди, которые проголосуют в этом году впервые .

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти стартовали выборы депутатов. Всего в регионе в муниципальные депутаты баллотируется 4,3 тысяч зарегистрированных кандидатов. Среди них 998 самовыдвиженцев. Приблизительно четверть от всех кандидатов являются действующими депутатами.

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