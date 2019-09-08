“Зенит” ведет в матче с “Сочи” после голов Сутормина и Бачинского

Бурмистров сократил разрыв после мяча в ворота Петербурга под охраной Васютина.

“Зенит” ведет в матче с “Сочи” со счетом 2:1 по итогам первого тайма. Счет открыл Алексей Сутормин с голевой подачи Матиаса Краневиттера.

Товарищеский матч между двумя командами начался в 14:00 на стадионе “Смена” в Петербурге. Первый мяч залетел в ворота гостей на 3-ей минуте. Бачинский забил второй гол на 22-ой, а на 37-ой Бурмистров сократил разрыв ударом в ворота “Зенита” под охраной Васютина.

Игроки “Сочи” Маргасов и Миландинович получили две желтые карточки. Замены в товарищеской игре не ограничены, поэтому стоит ожидать, что тренеры обоих команд произведут изменения в составе за перерыв.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” и “Сочи” объявили составы: на поле вышли Дриусси и Заболотный.