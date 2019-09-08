Роскомнадзор нашел политрекламу в Google и Facebook в день выборов

Роскомнадзор нашел политрекламу в Google и Facebook в день выборов
В Google нашли политрекламу. Фото: pixabay.com

Политическую рекламу обнаружил Роскомнадзор в единый день голосования на сайтах Google и Facebook. Публикации ведомство расценило как вмешательство во внутренние дела России.

«Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что распространение политической рекламы 7 и 8 сентября запрещено, согласно российскому законодательству о выборах.

Недопустимые рекламные публикации также были обнаружены на видеохостинге YouTube.

Отметим, что Роскомнадзор 6 сентября предупреждал компании Google и Facebook о недопустимости распространения политической рекламы в день выборов и за сутки до них.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор направил в Google сообщение с просьбой запретить рекламу несанкционированных акций.

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