Роскомнадзор нашел политрекламу в Google и Facebook в день выборов

Политическую рекламу обнаружил Роскомнадзор в единый день голосования на сайтах Google и Facebook. Публикации ведомство расценило как вмешательство во внутренние дела России.

«Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что распространение политической рекламы 7 и 8 сентября запрещено, согласно российскому законодательству о выборах.

Недопустимые рекламные публикации также были обнаружены на видеохостинге YouTube.

Отметим, что Роскомнадзор 6 сентября предупреждал компании Google и Facebook о недопустимости распространения политической рекламы в день выборов и за сутки до них.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор направил в Google сообщение с просьбой запретить рекламу несанкционированных акций.