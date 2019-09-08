«Единая Россия» оценила выборы в Петербурге

По мнению партии, все прошло спокойно и достаточно организованно.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщили в пресс-службе «Единой России, ссылаясь на заместителя председателя ЗакСа Петербурга Сергея Соловьева. Он заявил, что был на нескольких избирательных комиссиях и остался доволен увиденным. Все участки, по его словам, открылись вовремя и атмосфера царила праздничная.

«Все понимают, что сегодня делают вклад в будущее нашего города. Голосование проходит на высоком организационном уровне и способствует волеизъявлению граждан», – рассказал он.

Нельзя не отметить, что несколько нарушений все-таки было зафиксировано – некоторые из них признали, а другие же оспаривают.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что прием голосов на избирательных участках в Петербурге закончился. Избирательные участки начали прием голосов в 8:00. Явка на губернаторских выборах, по состоянию на 18:00, составила 23,69%.