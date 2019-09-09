На перекрестке Пискаревского и Металлистов сгорел каршеринг

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспектов Пискаревского и Металлистов загорелся автомобиль каршеринга. Инцидент случился в воскресенье, 8 августа, поздним вечером.

Машину удалось быстро потушить, однако это ее не спасло – весь автомобиль сгорел дотла. Со слов очевидцев, пожар произошел из-за старого катализатора. По предположениям, на него попало масло, что и стало причиной возгорания.

Об инциденте рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Кировском районе Ленобласти горела дача. На место происшествия прибыли шесть пожарных. Информация поступила из официального источника.