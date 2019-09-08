Ночью в садоводстве «Синявино-1» сгорела дача

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Mojka78Valentin_Egorshin-4

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Mojka78Valentin_Egorshin-4

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в дачном доме. Возгорание случилось в ночь с 8 на 9 сентября в садоводстве «Синявино-1».

О случившемся в часть сообщили в 22:54. Ликвидировать огонь в дачном доме и хозяйственной постройке удалось к 23:50.

Согласно информации ГУ МЧС России по области, на место прибыла дежурная смена 127 пожарно-спасательной части противопожарной службы региона, в составе шести человек.

Данные о пострадавших и причина возгорания не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в ресторане Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Инцидент произошел в Василеостровском районе города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.