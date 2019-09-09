В Петербурге подведут итоги Единого дня голосования в Ленинградской области

Первые итоги Единого дня голосования в Ленобласти будут подведены сегодня, 9 сентября.
Мероприятие пройдет на пресс-конференции, которая посвящена предварительным итогам муниципальных выборов.
На собрании будет присутствовать Михаил Лебединский, председатель Избирательной комиссии региона.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что результаты выборов депутатов муниципальных советов прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Явку он назвал ожидаемой, а также рассказал, что спокойно отнесся ко дню голосования.