Победу на выборах в Левашово одержали кандидаты «Справедливой России»

Победу на выборах в Левашово одержали кандидаты &#171;Справедливой России&#187;
Представители партии "Справедливая Россия" получили около 70% голосов. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Победу в десятимандатном муниципальном совете Левашово одержали десять представителей партии «Справедливая Россия».

Заявление о победе разместила в соцсети «ВКонтакте» руководитель регионального отделения партии Марина Шишкина. Она назвала победу кандидатов уверенной.

Как сообщила глава регионального отделения партии, представители партии в МО Левашово получили около 70% голосов.

Шишкина также отметила, что теперь в Северной столице появится еще муниципалитет, где в полную силу «звучит голос оппозиции». Она также уточнила, что у «Справедливой России» есть не только Левашово, но и Автово.

В данных муниципальных советах представители партии состоят в большинстве.

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