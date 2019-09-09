Победу на выборах в Левашово одержали кандидаты «Справедливой России»

Победу в десятимандатном муниципальном совете Левашово одержали десять представителей партии «Справедливая Россия».

Заявление о победе разместила в соцсети «ВКонтакте» руководитель регионального отделения партии Марина Шишкина. Она назвала победу кандидатов уверенной.

Как сообщила глава регионального отделения партии, представители партии в МО Левашово получили около 70% голосов.

Шишкина также отметила, что теперь в Северной столице появится еще муниципалитет, где в полную силу «звучит голос оппозиции». Она также уточнила, что у «Справедливой России» есть не только Левашово, но и Автово.

В данных муниципальных советах представители партии состоят в большинстве.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Санкт-Петербурге подведут итоги Единого дня голосования в Ленобласти.