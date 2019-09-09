Около 100 тысяч школьников в России будут обучаться дистанционно

В 2016-2017 учебном году всего 8,5 тыс. учеников из 14,5 млн детей обучались дистанционно. Фото: pixabay

В 2016-2017 учебном году всего 8,5 тыс. учеников из 14,5 млн детей обучались дистанционно. Фото: pixabay

В этом учебном году родители 100 тысяч российских школьников решили проводить обучение детей дистанционно, на дому.

Согласно исследованию глобальной образовательной конференции EdCrunch, в новом учебном году на школьные линейки не пришли 100 тысяч детей, поскольку их родители выбрали семейное обучение или другие альтернативные формы образования. Отмечается, что с каждым годом количество подобных случаев удваивается, передает РИА Новости.

Данные Минобразования РФ показывают, что в 2016-2017 учебном году всего 8,5 тыс. учеников из 14,5 млн детей обучались дистанционно, это около 0,058%. Сейчас на дистанционном формате обучения находится 100 тыс. российских школьников.

EdCrunch отмечает, что несмотря на то, что при обучении на дому у ребенка становится меньше возможностей для социализации, семейная форма образования продолжит набирать темп.

Ранее GazetaSPb сообщала, что самая большая школа России введена в эксплуатацию в Москве.