Понедельник в Ленобласти начнется с дождей

В течение дня в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди. Фото: GazetaSPb

В течение дня в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди. Фото: GazetaSPb

Переменная облачность с кратковременными дождями немного подпортят начало новой недели в Ленинградский области.

Синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какую погоду ждать ленинградцам в понедельник, 9 сентября.

В первый день недели в регионе ожидается переменная облачность, в течение дня в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди. Юго-восточный, южный умеренный ветер. Атмосферное давление будет понижаться.

В ночные часы температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами может похолодать до +3…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +24.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на этой неделе в Петербург вернется жара. В понедельник, 9 сентября, температура воздуха в городе прогреется до 24 градусов тепла. А во вторник, 10 сентября, столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов.