Понедельник в Ленобласти начнется с дождей

Понедельник в Ленобласти начнется с дождей
В течение дня в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди. Фото: GazetaSPb

Переменная облачность с кратковременными дождями немного подпортят начало новой недели в Ленинградский области.

Синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какую погоду ждать ленинградцам в понедельник, 9 сентября.

В первый день недели в регионе ожидается переменная облачность, в течение дня в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди. Юго-восточный, южный умеренный ветер. Атмосферное давление будет понижаться.

В ночные часы температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, местами может похолодать до +3…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +24.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на этой неделе в Петербург вернется жара. В понедельник, 9 сентября, температура воздуха в городе прогреется до 24 градусов тепла. А во вторник, 10 сентября, столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов.

ленобласть погода прогноз погоды
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на 9 и 10 сентября отменили рейсы British Airways из-за ...
Самый большой в истории РФ круизный лайнер прибыл во Владивосток
В промзоне на Ржевке потушили пожар в 900 кв.м
Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Понедельник в Ленобласти начнется с дождей
Около 100 тысяч школьников в России будут обучаться дистанционно
В Петербурге ветеран ВОВ впервые проголосовала на выборах из дома
Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии