В промзоне на Ржевке потушили пожар в 900 кв.м

Пожар вспыхнул ранним утром 9 сентября в Красногвардейском районе Петербурга, где на площади около 900 кв.м горел строительный мусор. Пожар удалось потушить спустя три часа.

В ночь на 9 сентября, около четырех часов утра на Лесопарковой улице, 40 начался серьезный пожар — там загорелся строительный мусор на площади 600 кв.м. После чего огонь перекинулся на ангар площадью 300 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:16, после чего огнеборцы оперативно прибыли на место для ликвидации очага. Возгоранию присвоили повышенный номер 1 -«бис».

В половину восьмого утра спасатели отказались от повышенного номера сложности. На данный момент огнеборцы тушат отдельные участки. О пострадавших информации не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в петербургском ресторане вспыхнул пожар.