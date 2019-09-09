На сигареты могут установить минимальную цену в России

На сигареты могут установить минимальную цену в России
Мера поможет в борьбе с нелегальной продукцией, а также снизит доступность сигарет. Фото: pixabay

В Госдуме выдвинули предложение об установлении единой минимальной цены на табачные изделия, заявляет первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катаносов.

По словам чиновника, в стране должен появиться единый минимум, ниже которого не сможет опуститься цена на легальную пачку сигарет. Его слова приводит «Парламентская газета». Он также добавил, что эта мера поможет в борьбе с нелегальной продукцией, а также снизит доступность сигарет.

Парламентарий рассказал, что в прошлом году бюджет страны недополучил 50 млрд рублей от контрабандной табачной продукции.

Ранее GazetaSPb сообщала, что контрабандисты пытались вывезти из России 5 тыс. пачек сигарет. На железнодорожной станции «Ивангород» в Ленинградской области была остановлена попытка вывоза контрабандных товаров с территории Российской Федерации. Нарушители направлялись в Эстонскую республику.

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На сигареты могут установить минимальную цену в России