Контрабандисты пытались вывезти из России 5 тыс. пачек сигарет

Табачная продукция изъята. Фото: Пограничное управление федеральной службы безопасности РФ по СПб и ЛО

Табачная продукция изъята. Фото: Пограничное управление федеральной службы безопасности РФ по СПб и ЛО

На железнодорожной станции «Ивангород» в Ленинградской области была остановлена попытка вывоза контрабандных товаров с территории Российской Федерации. Нарушители направлялись в Эстонскую республику.

Днем ранее, 14 августа, сотрудники пограничного управления во время осмотра грузового локомотива и железнодорожного состава обнаружили спрятанные в черный полиэтилен коробки. От таможенного контроля пытались укрыть 500 блоков, в которых находилось 5000 пачек с табачными изделиями. Общая стоимость спрятанного составила более 200 тыс. рублей.

Как сообщает пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, для дальнейших выяснений и проведения оценки табачная продукция была изъята и передана сотрудникам Кингисеппской таможни

Ранее в GazetaSPb сообщали, что таможня спасла Channel и Dior от крупного ущерба.