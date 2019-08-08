Таможня спасла Channel и Dior от ущерба в 3,5 миллиона рублей

Контрафактные флаконы со знаками Channel и Dior были изъяты, а правонарушители привлечены к ответственности.

Как сообщает Балтийская таможни, еще в конце июля поступило заявление о провозе на территорию России парфюмерных флаконов из Литвы.

В ходе проверки были обнаружено, что на 80 320 товарных единиц нанесены подделанные товарные знаки, среди них оказались: «Channel SARL» и «Parfums Christian Dior S.A.».

Понятие товарные знаки входит в сферу интеллектуальный собственности, охраняемой WIPO (всемирная организация интеллектуальной собственности). Символы, нанесенные на контрафактные флаконы, зарегистрированы и находятся под охраной данной организации.

Против контрабандистов возбуждены два уголовных дела по факту использования чужого товарного знака (ч. 1 ст. 14.10, КоАП РФ). Поимка злоумышленников сохранила компаниям 3,5 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPB сообщила об изъятии большой партии чехлов на Балтийской таможне.