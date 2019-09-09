КИО Петербурга начнет выставлять землю и нежилой фонд на торги

КИО Петербурга начнет выставлять землю и нежилой фонд на торги
Интересы КИО Петербурга будет представлять ГКУ “Имущество Петербурга”. Фото: pixabay.com

Победители аукционов получат право строить и обновлять по инвестиционным договорам.

Комитет имущественных отношений сможет выставлять объекты Петербурга на торги для приспособление для современных целей. Земельные участки и нежилой фонд начнут отдать по инвестиционным договорам.

На участках, которые предоставят победителям подобных аукционов, разрешат строить капитальную недвижимость. Если победителю отдают здание, то он сможет его либо реконструировать, либо приспособить к современным целям. Объекты могут отдать на инвестиционных условиях как с торгами, так и без.

Раньше такими торгами занимался “Фонд имущества СПБ”, а теперь интересы КИО Петербурга будет представлять ГКУ “Имущество Петербурга”. Площадь Санкт-Петербурга на данный момент составляет около 1403 км2.

Ранее GazetaSPb сообщила, что КИО выкупил первые соцобъекты по плану 2019 года.

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