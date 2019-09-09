КИО Петербурга выкупил первые 16 соцобъектов у застройщиков

За 2019 год планируется приобрести 24 детских сада и четыре школы. Фото: pixabay.com

За 2019 год планируется приобрести 24 детских сада и четыре школы. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы получили школу, три врачебных офиса и 12 детских садов.

Комитет имущественных отношений Петербурга начал выкупать у застройщиков школы и детские сады по плану 2019 года. Пока что заключены контракты на покупку 16 соцобъектов из 43 запланированных.

Восемь застройщиков получат 4,7 млрд рублей за три врачебных кабинета, одну школу и 12 зданий и помещений для детских садов. Школа и ДОУ оплачиваются федеральной казной, а объекты здравоохранения — Петербургом.

За 2019 год планируется приобрести 24 детских сада, четыре школы и еще 15 объектов здравоохранения. Врио губернатора Беглов распорядился составить список по обращениям глав районных администраций, и за последние годы это самое большое число социальных объектов, которые покупает Петербург.

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