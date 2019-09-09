Тысяча фонарей осветила микрорайон на Малой Балканской

Тысяча фонарей осветила микрорайон на Малой Балканской
Рабочие установили на территории 1074 светильника. Фото: Ленсвет

Школы, детские площадки и спортзоны Фрунзенского района Петербурга станут безопаснее по вечерам.

Микрорайон на Малой Балканской осветили свыше тысячи новых светильников. “Ленсвет» подключил конструкции к электроснабжению.

В микрорайон, который определен Малой Балканской, Загребским и ул. Олеко Дундича входят три квартала, сообщили GazetaSPb в ГУП “Ленсвет” 9 сентября. Рабочие установили на территории 1074 светильника.

В предприятии подчеркнули, что до сих пор эту часть Фрунзенского района Петербурга освещали только фонари на фасадах. Теперь фонари на 848 опорах стоят не только у главных дорог, но и на 47 детских площадках, трех спортивных зонах, у детских садов и школ. Рабочие проложили под землей кабель общей длиной примерно 25 км.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в уличные фонари Петербурга могут вмонтировать 5G станции.

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