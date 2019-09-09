В России могут начать наказывать за ложный вызов бригады медиков

В России могут начать наказывать за ложный вызов бригады медиков
Вызов скорой останется бесплатным, речь идет лишь об ответственности за ложные вызовы. Фото: Baltphoto

В Госдуме ведется обсуждение введения наказания за ложный вызов скорой помощи, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

Нарушители должны будут выплатить штраф, который покроет расходы страховым компаниям, поскольку скорую вызывают в экстренных случаях. По словам Кобзева, вызов скорой останется бесплатным, речь идет лишь об ответственности за ложные вызовы.

Он отметил, что около 50% вызовов бригады медиков не являются неотложными или экстренными. Чиновник напомнил, что в стране существует административная ответственность за ложный вызов пожарных, полиции или скорой, однако, в случае с медиками, это не работает, поскольку «ни один мировой судья не возьмется разбирать, был вызов ложным или нет».

Ранее GazetaSPb сообщала, что на сигареты могут установить минимальную цену в России.

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