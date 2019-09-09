В этом году Петербург посетят 1,3 млн китайцев

Всего из Китая выезжает около 150 млн жителей в целях путешествий каждый год. Фото: pixabay

Всего из Китая выезжает около 150 млн жителей в целях путешествий каждый год. Фото: pixabay

Северную столицу в этом году посетят 1,3 миллиона туристов из Китая, что на 300 тысяч больше, чем за весь прошлый год. Об этом рассказал врио генконсула КНР в Петербурге Чжан Вэй.

За прошлый год в Петербурге побывал один миллион путешественников из Китая. По словам Чжан Вэя, чтобы удовлетворить интерес китайцев к Северной столице, турпоток должен быть порядка пяти миллионов в год.

Он отметил, что петербуржцы возможно недовольны количеством китайских туристов, однако для КНР это незначительный объем. Например Сингапур ежегодно принимает четыре миллиона китайцев, хотя его площадь в два раза меньше Петербурга. А всего из Китая выезжает около 150 млн жителей в целях путешествий каждый год.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге вырос спрос на работников со знанием китайского. С 2015 года число вакансий в Петербурге, требующих знания китайского языка, выросло в четыре с половиной раза. Рынок труда изучили аналитики Head Hunter.