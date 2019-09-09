Метрополитен Петербурга объявил конкурс «стишков-пирожков»

ГУП «Петербургский метрополитен» предложил пассажирам проявить креативность в конкурсе стишков-пирожков «Лучше на метро». Заявки на участие принимаются до 16 сентября.

Участники должны сочинить смешной стишок-пирожок. Обязательное условие — в нем должна быть использована фраза «Лучше на метро».

«Как они сочиняются — можете найти в интернете», — уточнили в пресс-службе городской подземки.

Конкурс проходит в рамках Европейской недели мобильности. Автор лучшего стишка-пирожка будет объявлен 19 сентября. Победители получат памятные призы.

Стихи принимаются по адресу metrospbphoto@yandex.ru до 12 часов 16 сентября.

В качестве примера метрополитен предложил свое четверостишье. Звучит оно так:

С сосулькой на ноcу Михалыч Стоит на остановке в снег И думает: ведь я простыну Поехал б лучше на метро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиры петербургского метро встретили Человека-паука.