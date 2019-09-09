Фан-зону Евро-2020 организуют на Конюшенной площади

Решение по фан-зоне в Петербурге уже принято. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Решение по фан-зоне в Петербурге уже принято. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Во время чемпионата Европы-2020 по футболу фан-зону для болельщиков планируют организовать на Конюшенной площади. Об этом рассказал гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.

«В Санкт-Петербурге это будет фан-зона на Конюшенной площади – как и во время чемпионата мира», — приводит его слова портал welcome2020.ru.

Решения по фан-зонам, как сообщил Сорокин, приняты уже почти во всех городах. Будет ли зона для болельщиков организована в Москве, пока не известно, но такая возможность обсуждается.

Открыть официальную фан-зону для страны-организатора не право, а обязательство, уточнил Сорокин. Оформляются они по жестким правилам UEFA.

Сорокин также отметил, что в Петербурге на участие в Евро-2020 подано больше всего заявок от волонтеров — 4 тыс. 500. В следующем по популярности Лондоне их поступило на тысячу меньше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сборная России одержала победу над Шотландией в матче-отборе на Евро-2020.