Медведев прибыл на Менделеевский съезд в Петербурге

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прилетел в Петербург 9 сентября для участия в XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии.

Премьер-министр выступил на открытии мероприятия и поприветствовал всех участников. В своей речи он отметил, что Россия готова работать с учеными из разных стран, вопреки политической напряженности.

«Уверен, что Менделеевский съезд даст такую возможность, создаст новые контакты, укрепит связи», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Менделеевский съезд проходит в Петербурге с 9 по 13 сентября. В этом году участие в его работе примет порядка 3 тыс. человек. Среди них — 300 ученых из 52 стран мира, в том числе нобелевские лауреаты.

Участников и гостей съезда также поприветствовал президент России Владимир Путин. Текст его телеграммы размещен на сайте Кремля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что результатом Менделеевского съезда станут новые совместные проекты.