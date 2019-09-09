Медведев прибыл на Менделеевский съезд в Петербурге

Медведев прибыл на Менделеевский съезд в Петербурге
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прилетел в Петербург 9 сентября для участия в XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии.

Премьер-министр выступил на открытии мероприятия и поприветствовал всех участников. В своей речи он отметил, что Россия готова работать с учеными из разных стран, вопреки политической напряженности.

«Уверен, что Менделеевский съезд даст такую возможность, создаст новые контакты, укрепит связи», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Менделеевский съезд проходит в Петербурге с 9 по 13 сентября. В этом году участие в его работе примет порядка 3 тыс. человек. Среди них — 300 ученых из 52 стран мира, в том числе нобелевские лауреаты.

Участников и гостей съезда также поприветствовал президент России Владимир Путин. Текст его телеграммы размещен на сайте Кремля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что результатом Менделеевского съезда станут новые совместные проекты.

дмитрий медведев менделеевский съезд новости спб ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведев назвал результат Беглова на выборах “внушительным”
Петербуржца осудили за перерезанное горло
Суд поддержал УФАС Петербурга в споре с «Пассажиравтотрансом»
Ученые рассказали, можно ли перестать думать
Медведев прибыл на Менделеевский съезд в Петербурге
Фан-зону Евро-2020 организуют на Конюшенной площади
Сестрорецк остается без “Яндекс.Драйва”
Метрополитен Петербурга объявил конкурс «стишков-пирожков»