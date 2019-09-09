Клещи присосались к почти 1600 петербуржцам

С петербуржцев сняли более 19 тысяч клещей. Фото: pixabay.com

С петербуржцев сняли более 19 тысяч клещей. Фото: pixabay.com

В сезоне 2019 года на территории Петербурга зарегистрировано 1 тыс. 598 случаев присасывания клещей. Наибольшее количество пострадавших — на территории Курортного района.

Клещей в Курортном районе встретили 552 человека. Следом идет Пушкинский район с 409 случаями. Закрывает тройку лидеров Приморский район. Там от встречи с клещами пострадали 146 человек.

«Количество обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей не превышает среднемноголетних показателей», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве сообщили, что количество случаев клещевого энцефалита к 9 сентября достигло 44. В трех из них пострадали дети. Примечательно, что все зараженные кроме одного встретились с клещом за пределами города.

Всего в лабораториях Петербурга исследовано 19 тыс. 486 клещей, снятых с горожан. В 71 из них обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в конце июля в Ленобласти наблюдался всплеск активности клещей.