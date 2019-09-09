Три тысячи ученых из разных стран приехали на Менделеевский съезд в Петербурге

В Петербурге 9 сентября начал работу XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. В город приехали более 3 тыс. ученых из разных стран мира.

Участников и гостей форума поприветствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент РАН Александр Сергеев и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Проведение в этом году Менделеевского съезда в Петербурге имеет для нас особое значение, поскольку именно в нашем городе 150 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою Периодическую таблицу», — сказал Беглов.

В городе, как отметил врио губернатора, сосредоточено более 10% научного потенциала России. Исследованиями в области химии занимаются 300 научных организаций города.

Одна из последний разработок — прототипы аккумуляторов нового типа на замену литий-ионным батареям. Их представили ученые СПбГУ. Органические материалы, из которых созданы аккумуляторы, не загрязняют окружающую среду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дмитрий Медведев на открытии Менделеевского съезда призвал ученых сотрудничать с коллегами из других стран.