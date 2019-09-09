Причиной сбоя на фиолетовой ветке стал остановившийся поезд

В понедельник вечером на Фрунзенско-Приморской линии петербургского метро интервал движения поездов заметно увеличился.

От станции метро «Международная» до «Комендантского проспекта» некоторое время поезда ходили с опозданием. Как сообщает Мойка78, причиной сбоя стала техническая неполадка, а именно остановка одного из поездов. Как отметили в справочной службе метрополитена, на данный момент движение составов возобновлено и проходит в штатном режиме.

Напоминаем, что ранее Gazeta SPb сообщала о том, что петербургский метрополитен объявил конкурс на написание «стишков-пирожков». Тематика «пирожков» должна быть соответствующая: в сочинении необходимо использовать фразу «лучше на метро». Победители конкурса, результаты которого объявят 19 сентября, получат на память призы.