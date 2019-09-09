Понедельники опасны для сердца

Впрочем, беречь свою нервную систему стоит в любой день недели. Фото: https://pixabay.com/

Впрочем, беречь свою нервную систему стоит в любой день недели. Фото: https://pixabay.com/

На начало недели приходится 17% инфарктов. Для сравнения, в выходные дни этот показатель — 11-12%.

Польские врачи из Центра сердечных болезней города Забже пришли к выводу, что понедельник — самый тяжелый и опасный для сердца день недели. Как сообщает ТАСС, самым опасным временем, по результатам исследования, стало не ранее утро, как было принято считать ранее, а промежуток с 12:00 до 18:00. На это время приходится 35% случаев заболевания. Самое безопасное время для сердца — ночь.

Более того, исследователи поместили в зону риска путешествия и отпуска. Стресс в связи с физическими и эмоциональными нагрузками, может привести к сердечному приступу. Также неблагоприятными факторами являются резкие перепады температуры, жара и холод. Влияет на сердечно-сосудистую систему и городская экология.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что бывший король Испании перенес операцию на сердце.