Обидевшийся таксист устроил голодовку у Московского вокзала

В Северной столице водитель такси объявил голодовку. Действие было совершено в знак протеста полицейском произволу.

Инцидент случился в понедельник, 9 сентября. Как сообщает 78.ru, в ночь с 8 на 9 сентября водитель ожидал клиентов у Московского вокзала, когда ему поцарапали автомобильное зеркало. Со слов мужчины, это сделала пробегавшая мимо женщина с дочерью.

Таксист просто так ситуацию не оставил и догнал «злоумышленников», после чего позвал на помощь сотрудников правопорядка. Позже он рассказал, что полицейские не стали реагировать на его жалобу, а сделали ему самому замечание за неадекватное поведение.

Кроме того мужчине выписали постановление о штрафе. Теперь ему нужно оплатить 500 рублей за хулиганские действия. В результате таксист объявил гражданский протест и голодовку возле Московского вокзала.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Тосненском районе. Поздним вечером там горели дачные пристройки.