Пожарные час тушили дачи в Тосненском районе

Пожарные час тушили дачи в Тосненском районе
Пожар потушили спустя час. Фото: Mojka78Valentin_Egorshin-4

В Тосненском районе Ленобласти произошел пожар в дачных постройках. Возгорание случилось в понедельник, 9 сентября, в 19:30.

В (СНТ) Можайское постройки полыхали на площади 141 квадратный метр. В ликвидации огня были задействованы 12 пожарных и три единицы спецтехники. К 20:30 огонь был полностью потушен.

Согласно информации в ГУ МЧС РФ по области, на месте работали дежурные бригады двух пожарно-спасательных частей.

Данные о возможных пострадавших не поступали. Причина произошедшего неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что пожар случился в четырехэтажном здании в Невском районе Северной столицы. В устранении огня участвовали 60 пожарных и 12 единиц спецтехники.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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