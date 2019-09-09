Пожар в производственном здании в Петербурге

Пожар в производственном здании в Петербурге
Огонь ликвидируют 60 человек. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Во вторник, 10 сентября, в поступило сообщение о возгорании в Невском районе. Охвачено огнем четырехэтажное здание на Октябрьской набережной.

Сегодня ночью в Невском районе Петербурга по адресу Октябрьская набережная, 50 в четырехэтажном производственном здании начался пожар, об этом сообщает РЕН-ТВ. Очаг возгорания в здании размером 200 на 30 метров находится на четвертом этаже. Пожару присвоен второй номер.

На данный момент в тушении задействовано 60 человек и 12 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о пожаре на Ленинском проспекте. Спасателям удалось вытащить из горящей квартиры кошку, животное не пострадало. По предварительной версии, причиной пожара стал упавший в открытое окно лоджии окурок. Обошлось без пострадавших.

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