На Ленинском проспекте из пожара спасли кошку

Пострадавших в результате инцидента нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пострадавших в результате инцидента нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В понедельник, 9 сентября, в одной из квартир на Ленинском проспекте произошло возгорание. В помещении находилась кошка, которую прибывшие спасатели вытащили живой.

Как сообщают очевидцы, причиной пожара стал окурок, попавший в окно лоджии. Это произошло около трех часов дня, хозяйка квартиры в то время была на прогулке с собакой. В студии находилась только кошка. Прибывшие по вызовы сотрудники спасательной службы успели спасти животное.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Росси по Санкт-Петербургу, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Полностью выгорел балкон, однако пожарные успели вовремя ликвидировать пламя. Спасателям потребовалось меньше часа.

Коммунальные службы устраняют последствия ЧП.

Ранее GazetaSPb сообщала о пожаре в Красногвардейском районе площадью 900 кв. м.