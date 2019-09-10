В Сосново вспыхнул заброшенный дом

В Приозерском районе Ленобласти произошело возгорание в заброшенном здании. О пожаре в службу сообщили сегодня ночью, 10 сентября.

В поселке Сосново дом полыхал на площади 120 кв. метров. В ликвидации огня участвовали восемь спасателей и две единицы спецтехники. К 2:32 очаг был потушен.

Как сообщает ГУ МЧС России по области, причины произошедшего пока неизвестны. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре на Ленинском проспекте. Прибывшие на место пожарные спасли кошку, находившуюся в горящей квартире. Причиной возгорания стал окурок, который залетел в окно лоджии.