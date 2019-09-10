В Нидерландах при стрельбе погибли дети и мужчина

В Нидерландах при стрельбе погибли дети и мужчина
Полиция занимается расследованием по факту случившегося. Фото: pixabay.com

В Нидерландах трое человек погибло от стрельбы, один получил ранения. Трагическое происшествие случилось в городе Дордрехт.

Пострадавшей оказалась женщина. Она получила серьезные повреждения в результате чего была госпитализирована в ближайшую больницу. Врачи охарактеризовали ее состояние как критическое.

В социальной сети «Twittwr» полиция Роттердама рассказала, что жертвами стрельбы стали мужчина и дети. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и два медицинских вертолета.

Другие детали произошедшего не сообщаются. В настоящее время полиция занимается расследованием по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb был опубликован фоторепортаж матча Нидерланды – Россия.

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