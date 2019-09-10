Гражданин ударил полицейского во время задержания на Ломоносова

Гражданин ударил полицейского во время задержания на Ломоносова
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге гражданин ударил сотрудника полиции. Инцидент произошел во время задержания за административное правонарушение.

В воскресенье, 8 сентября, около 3 часов ночи сотрудники правопорядка изобличили 23-летнего гражданина в совершении административного правонарушения и попытались его задержать. Однако молодой человек спокойно реагировать на ситуацию не стал. В результате сопротивления он ударил полицейского по лицу.

Гражданина доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него составили протокол.

Также было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестные вошли в квартиру под предлогом продажи вещей. После чего вынесли из квартиры 1,2 млн рублей.

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