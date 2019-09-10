Суд отказал Разину в удовлетворении иска к «Зениту»

Разин потребовал через суд удалить видео с участием Шнурова с канала "Зенита". Фото: pixabay

Разин потребовал через суд удалить видео с участием Шнурова с канала "Зенита". Фото: pixabay

Петроградский районный суд Петербурга отказал продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину в удовлетворении иска к «Зениту» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Скандал разгорелся весной этого года из-за поведения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова во время ток-шоу «Зенит» на канале «Z+», где музыкант в своей привычной манере высказался в отношении Москвы.

Разин утверждал, что грубо-жаргонные слова и выражения Шнурова на шоу являются оскорблением города-героя Москвы, несут оскорбительный характер для человеческого достоинства, а также свидетельствуют о явном неуважении к обществу и государству.

В итоге Разин потребовал через суд удалить видео с участием Шнурова с канала «Зенита», а также все ее копии, разлетевшиеся по Сети. Также он попросил суд обязать «Зенит» разместить на своем сайте официальную позицию в отношении шоу и высказываний музыканта.

Как стало известно, ответчик в суд не явился. Во время судебного заседания прозвучало, что канал на Youtube — «Z+», на котором была размещена запись, не принадлежит «Зениту».

Согласно данным объединенной пресс-службы городских судов, судом было отказано в удовлетворении иска Разина к АО «Футбольный клуб Зенит».

Ранее GazetaSPb сообщала, что на «Зенит» и Шнура подали в суд за оскорбление Москвы.