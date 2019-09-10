У неоткрытой “Дунайской” заметили пожарных

Пользователи соцсетей посчитали разумным решение Беглова подождать с открытием.

Жители Фрунзенского района Петербурга заметили пожарные машины у станции метро “Дунайская”. Очевидцы насчитали не менее шести экипажей МЧС.

Фотографии машин у еще не открывшейся станции Фрунзенского радиуса появились в группе “Подслушано в Купчино” днем 10 сентября. Свидетели рассказали о двух машинах “Скорой помощи” и предположили, что на станции произошел пожар. Пользователи соцсетей сочли решение Александра Беглова пока не открывать станции для петербуржцев разумным.

На портале ГУ МЧС Санкт-Петербурга нет информации о дневных происшествиях во Фрунзенском районе. Напомним, три станции Фрунзенского радиуса должны были открыть 5 сентября, но дату перенесли.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Беглов объяснил причины переноса сроков открытия.