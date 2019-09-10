Два жителя Петербурга вылавливают из Невы монеты и отдают на благотворительность

Братья Марк и Артур Мордовцевы из Петербурга вылавливают из рек и каналов монеты с помощью двусторонних магнитов, а после сдают их волонтерам на благотворительность.

Магнитной рыбалкой молодые люди начали заниматься всего две недели назад. Для этого они приобрели двусторонний магнит, прочную веревку и необходимые крепления. Пока они «рыбачили» всего несколько раз на канале Грибоедова и возле Петропавловской крепости. Чаще всего среди их улова можно увидеть гвозди, пуговицы, арматуры, гильзы, ножи и прочее, пишет Metro.

Среди ценных предметов им частенько попадаются иностранные монеты из разных стран мира, к примеру, недавно они достали монету Бермудских островов. В среднем за одну рыбалку они собирают по 500-700 рублей, которые потом отдают на благотворительность в детские дома или бабушкам, торгующим на улице.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Неву выкинули просроченный церковный хлеб.