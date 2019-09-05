В Неву выкинули просроченный церковный хлеб

В Неву выкинули просроченный церковный хлеб
Плавающие в петербургской реке просфоры заметили очевидцы. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Сегодня, 5 сентября, петербуржцы заметили в водах Невы сотни просроченных просфор — богослужебного хлеба.

Плавающие в петербургской реке просфоры заметили очевидцы и вложили фотографии хлеба в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте». Просфора — это богослужебный хлеб необычной формы, состоящий из двух частей.

По словам очевидцев богослужебные просфоры плавают по Неве просто в огромном количестве на протяжении нескольких километров.

Автор публикации и комментаторы также задались вопросом, почему их не утилизировали как следует. Впрочем, некоторые решили, что хлеб могут и рыбы съесть.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге в бутылках с Pepsi нашли металлические запчасти. Они попали туда попали в процессе розлива напитка – всю партию сейчас отзывают.

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В Неву выкинули просроченный церковный хлеб
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