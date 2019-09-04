В Петербурге в бутылках с Pepsi нашли металлические запчасти

Они попали туда попали в процессе розлива напитка – всю партию сейчас отзывают.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Обо всем сообщает 78.ru со ссылкой на сообщение компании PepsiCo РФ. По предварительным данным, в Санкт-Петербург, Великий Новгород и Петрозаводск привезли партию газировки, в бутылках которой могли оказаться металлические элементы от оборудования. Их могут найти покупатели, которые приобрели напиток в период с 27 августа по 29 августа. Все, кто приобрел «Пепси», «Миринду» и «Моунтин Дью» со вкусом маленьких запчастей просят позвонить на горячую линию компании, чтобы обменять товар.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии на 180 тысяч. В ходе проверки в магазине обнаружили 188 наименований алкоголя общей стоимостью более 180 тыс. рублей. Продукция была готова к продаже. При этом соответствующая лицензия у магазина отсутствует.