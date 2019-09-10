Власти Петербурга поменяли форму комплекта памятного знака для новорожденных

Нововведения вступят в силу только в 2020 году. Смольный сообщил об изменениях, связанных с буклетом и упаковкой.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем сообщает «Мойка78».

Петербургские новорожденные с 2020 года будут получать особенные памятные знаки «Родившемуся в Санкт-Петербурге». Буклет изменит свой размер – он станет больше на пару сантиметров, чтобы быть не меньше свидетельства о рождении ребенка.

Упаковка для медалей тоже изменится – сейчас она хранится в капсуле, а будет – в прозрачном пластиковом блистере.

Напоминаем, что подобные награды малышам вручали в Советском союзе – традицию решили возродили 10 лет. Мальчикам вручают медаль с серебристым отливом, а девочка – с золотистым. На лицевой стороне обязательно пишутся имя и фамилия ребенка, а сзади изображена мать, кормящая грудью.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что покорившего Эльбрус инвалида-колясочника наградили медалью за доблесть.