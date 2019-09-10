В Петербурге мужчина, не выдержав замечаний школьника, распылил баллончик в лицо

Мальчик попросил незнакомца не курить и не ругаться матов в стенах школы. Это не понравилось агрессору.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Все случилось в одной из школ – подсудимый стоял в холле учебного заведения и вел себя вызывающе. Один из младшеклассников попросил его перестать, критику мужчина воспринял неоднозначно – он воспользовался баллончиком, чтобы доказать свою правоту. Мальчик получил травмы – у него диагностировали химический ожог глаз. Родители юного петербуржца отправились в суд и потребовали компенсировать ущерб. Хулиган в ходе судебного разбирательства признал вину, ему предстоит обработать 360 часов. Выплатить ли он штраф, о котором просили родители, непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что двое распылили перцовый баллончик и обокрали петербуржца на 110 тыс. В кошельке у мужчины находились банковские карты и водительские права.