Ким Кардашьян серьезно больна, у нее диагностировали красную волчанку

Звезда, узнав о своем диагнозе, не смогла сдержать слез.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем сообщает «СтарХит».

Звезда давно жаловалась на неприятные симптомы – у нее болели глаза, она чувствовала усталость, а суставы опухали. Из-за этого Ким не могла нормально чистить зубы и одеваться, что наконец привело ее к врачу. Сначала она решила, что забеременела, но медик попросил сдать Ким анализы.

«Анализы показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту»,

— заключил специалист.

Медик считает, что стоит сдать повторно все анализы, так как иногда они бывают ошибочными. Звезда пожаловалась, что теперь ее жизнь похожа на ад.

Напоминаем, что красная волчанка становится причиной поражение внутренних органов и центральной нервной системы. Селене Гомез из-за диагноза пришлось пересадить почки – они отказали.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стали известны диагнозы пострадавших на пожаре в петербургской типографии.